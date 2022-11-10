В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 5,6 тыс. человек

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России превысил 5,5 тысячи случаев, скончался 61 пациент с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в четверг.

"В РФ выявлено 5 594 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 165 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 12,4%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 27 субъектах РФ, снижение - в 42 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 16 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 335 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 259. При этом количество заболевших за сутки продолжает держаться на уровне значений конца июля.

За минувшие сутки скончался 61 человек, накануне сообщалось о 62 умерших.

"Выздоровели за сутки 7 623 человека, или на 10,2% меньше в сравнении с 9 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 483 520 случаев заражения коронавирусом, 390 835 умерших и 20 884 515 выздоровевших.