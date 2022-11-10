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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

РКН потребовал восстановить YouTube-канал СМИ Союзного государства РФ и Белоруссии

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор потребовал от Google LLC немедленно снять наложенные ограничения с YouTube-канала "БелРос" - телерадиовещательной организации Союзного государства России и Белоруссии. В пресс-релизе РКН "БелРос" назван первым союзным проектом в области электронных СМИ.

"Роскомнадзор считает недопустимыми какие-либо ограничения в отношении указанного YouTube-канала и требует незамедлительно восстановить доступ к удаленным видеозаписям, проинформировать ведомство, а также пояснить причины введения дискриминационных мер", - сказано в сообщении.

По мнению РКН, "политика Google LLC является грубой попыткой ограничения свободы слова для российских СМИ и в корне нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней".

"Видеохостинг, принадлежащий американской ИТ-корпорации Google, занимает ведущую роль в информационной войне, развязанной странами Запада против России. Площадка демонстративно игнорирует требования российского законодательства, не удаляет противоправный контент, а также на системной основе ограничивает доступ к контенту российских СМИ, общественных и политических организаций и деятелей", - сказано в сообщении.

С апреля 2020 года РКН выявил выявило более 80 подобных актов цензуры в отношении российских YouTube-каналов.

Google YouTube Роскомнадзор БелРос Союзное государство Белоруссия
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