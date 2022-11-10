В "Ростелекоме" заявили об отсутствии стратегических угроз для работы мобильных сетей

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиции в сети мобильной связи и темпы их развития в 2023 году замедлятся по сравнению с предыдущими годами на фоне ограничений на поставку базовых станций западных вендоров, однако стратегических угроз для работы сетей нет – трафик почти не растет, и действующей инфраструктуры пока достаточно. Такое мнение высказал "Интерфаксу" президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

"Я думаю, что мобильные сети в следующем году такими темпами, как в прошлые годы, конечно, развиваться не будут. Это будут очень ограниченные и инвестиции и по количеству (вводимых - ИФ) базовых станций. Но, справедливости ради, все-таки трафик сейчас почти не растет или растет очень медленно, и та инфраструктура, которая была создана в последние годы в целом всеми операторами, вполне достаточна. Поэтому у нас есть временной лаг до того момента, пока наши российские компании, которые выбраны в качестве партнеров, будут вести свою работу", - сказал Осеевский в кулуарах форума Finopolis.

"Мы сегодня не видим каких-то стратегических угроз для того, чтобы обеспечить нашу работу в следующем году", - добавил глава крупнейшего российского телеком-оператора.

По его словам, наиболее остро с точки зрения поставок оборудования обстоит ситуация с базовыми станциями, и вопрос параллельного импорта "по-прежнему остается очень и очень сложным". "Это иллюзия, что мы можем привезти все, что угодно, откуда угодно", - сказал Осеевский.

"Большая тройка" вендоров (я имею в виду Nokia, Ericsson и Huawei) категорически отказывается работать с Россией. Конечно, что-то завозилось из стоков, из запасов, но в целом вопрос параллельного импорта сейчас только-только нарабатывается благодаря тому, что мы налаживаем контакты с другими производителями, с которыми раньше Россия не работала вообще никогда", - отметил глава "Ростелекома".

По его словам, сейчас операторы работают с разработчиками второго-третьего эшелона - производителями из Юго-Восточной Азии, с которыми ранее российские операторы не сталкивались. "Конечно, их решения не такие современные и полностью отвечающие нашим требованиям, но они есть", - отметил он.

Осеевский напомнил, что в рамках индустриального центра компетенций отобрано три прототипа отечественного оборудования для сетей сотовой связи, но запуск их производства потребует 2-3 лет, поэтому на этот период потребуются закупки импортных решений.