Министр энергетики сообщил о неисполнении сроков поставок топлива энергостанциям

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Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Энергетические компании пожаловались Минэнерго, что РЖД нарушает сроки поставок топлива, сообщил руководитель ведомства Николай Шульгинов на совещании по подготовке к отопительному сезону.

"Энергокомпании, такие как "РусГидро" и "Интер РАО", отмечают, что сроки и объемы поставок топлива для обеспечения безопасного прохождения осенне-зимнего периода не соответствуют условиям заключенных контрактов. Несмотря на установленные приоритеты завоза топлива для нужд энергетики и предприятий ЖКХ, РЖД не выполняют свои обязательства, нарушая ритмичность таких поставок", - сказал он.

По его словам, на складах есть запас топлива для обеспечения предприятий энергетики и ЖКХ, соответствующий нормативам Минэнерго или даже превышающий его.

"Но в части ритмичности - нужно держать этот параметр на особом контроле", - заключил он.