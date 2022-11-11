Полиция задержала подозреваемых в краже свыше 60 млн руб. со счетов умерших граждан

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Сотрудники МВД задержали девятерых подозреваемых в кражах со счетов умерших граждан на территории трех субъектов РФ, сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

"В результате оперативно-розыскных мероприятий, которые проводились во взаимодействии с представителями служб безопасности банков, на территории Московской области, Краснодарского края и Республики Крым задержаны девять подозреваемых. В их числе предполагаемый организатор", - сказала Волк журналистам в пятницу.

По данным полиции, фигуранты незаконно получали доступ к личным кабинетам мобильных банков умерших и переводили финансы граждан на подконтрольные счета, распределяя похищенные средства.

Фигуранты, как полагают в МВД, причастны как минимум к 50 фактам хищений на сумму свыше 60 млн рублей.

В ходе обысков изъята база данных с реквизитами банковских счетов умерших граждан, сим-карты, более десятка банковских карт, 20 мобильных телефонов и пять ноутбуков.

Волк отметила, что пресекли деятельность преступной группы сотрудники Московского уголовного розыска совместно с полицейскими Северо-Восточного административного округа столицы и коллегами из ФСБ России.

В отношении семерых участников группы столичные следователи возбудили десять уголовных дел о краже (часть 4 статьи 158 УК РФ), они находятся под стражей. Еще двоим фигурантам инкриминируется незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (часть 3 статьи 183 УК РФ). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время уголовные дела соединены в одно производство.