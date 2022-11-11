РЖД держат на особом контроле перевозки топлива для предприятий энергетики и ЖКХ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" держит на особом контроле перевозки топлива для предприятий энергетики и ЖКХ, сообщили "Интерфаксу" в монополии, комментируя критику со стороны Минэнерго.

"Компания находится в оперативном взаимодействии с Минэнерго и полностью выполняет свои обязательства по обеспечению нормативного запаса ресурсов. По установленным правилам, перевозки угля и нефтепродуктов во внутрироссийском сообщении имеют повышенный приоритет", - отмечают в РЖД.

За 10 месяцев 2022 года перевозки угля для нужд энергетики и ЖКХ выросли на 6,6% в годовом исчислении, до 63,7 млн тонн, сообщила компания.

"БАМ и Транссиб сейчас востребованы большинством российских предприятий и работают на пределе своих возможностей. В этих условиях особое значение имеет качественное планирование поставок со стороны клиентов компании, а также выстраивание оптимальной логистики. На Дальний Восток, где и без того отмечается рост внутрироссийских перевозок угля, топливо отправляется из других, более отдаленных регионов", - поясняют в РЖД.

Погрузка Кузбасса в адрес потребителей на Восточном полигоне с начала года выросла на почти в полтора раза, до 4,4 млн тонн. В том числе поставки угля в адрес "РусГидро" на Дальний Восток выросли вдвое, или на 1,1 млн тонн к уровню 2021 г. Уголь для Нерюнгринской ГЭС в Якутии везут из Казахстана, хотя рядом имеются месторождения, под которые и строилась электростанция, отмечают в холдинге.

Утром 11 ноября на совещании по подготовке к отопительному сезону министр энергетики Николай Шульгинов сказал, что энергетические компании ему пожаловались на нарушение сроков поставок топлива со стороны РЖД.

"Энергокомпании, такие как "РусГидро" и "Интер РАО", отмечают, что сроки и объемы поставок топлива для обеспечения безопасного прохождения осенне-зимнего периода не соответствуют условиям заключенных контрактов. Несмотря на установленные приоритеты завоза топлива для нужд энергетики и предприятий ЖКХ, РЖД не выполняют свои обязательства, нарушая ритмичность таких поставок", - сказал глава Минэнерго.