Минздрав РФ поручил регионам запасти лекарства минимум на четыре месяца

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Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Регионам РФ дано поручение сформировать как минимум четырехмесячный запас лекарственных препаратов, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"В целом мы видим, что поставки препаратов и наращивание объемов производства отечественных идут по плану, с высокими темпами. Мы, изменив регуляторную систему, обеспечиваем быстрое продвижение отечественных препаратов на рынок. По зарубежным позициям подчас логистические цепочки дают издержки, мы не видим сегодня каких-то угроз, но сложности в скорости поставки имеют значение", - сказал министр в субботу журналистам в ходе рабочей поездки в Самару.