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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:42

Россия продолжает переговоры о продлении "зерновой сделки"

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - До окончания срока действия "зерновой сделки" есть еще неделя, работа по вопросу ее продления продолжается, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Вы знаете, что у нас фактически еще неделя до даты продления, поэтому работа продолжается", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах продления сделки.

Он напомнил, что "в этой сделке есть наш интерес, который изначально был составляющей частью всего механизма сделки", и добавил, что "на прошлой неделе были достаточно конструктивные переговоры с ооновцами".

Песков также отверг утверждение премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, будто бы Россия препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки.

"Это в корне неверно, потому что Россия не препятствует поставкам продовольствия на мировые рынки. Россия, наоборот, помогает тому, чтобы незначительное количество из общего объема этих поставок осуществлялось, - сказал Песков. - А подавляющее большинство поставок из общего глобального объема не имеет отношения ни к России, ни к Украине".

На прошлой неделе представитель МИД Мария Захарова заявила, что США и Евросоюз продолжают чинить препятствия реализации российской части "зерновой сделки". Она пообещала, что Москва будет учитывать этот фактор, когда будет приниматься решение о ее продлении.

Дмитрий Песков ООН Великобритания Украина Турция Риши Сунак
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