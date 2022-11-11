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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

В Кремле не анонсируют возможные решения по "зерновой сделке" на переговорах РФ и ООН

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал анонсировать возможные решения по "зерновой сделке" в результате переговоров представителей России и ООН в Женеве, которые пройдут в пятницу.

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"Вы хотите, чтобы мы анонсировали решение? Нет, такие решения не анонсируются, и мы не будем это делать. Но действительно переговоры, контакты продолжаются", - сказал Песков журналистам в пятницу, комментируя предстоящие переговоры и отвечая на вопрос, намерена ли Россия продолжать "зерновую сделку" после 18 ноября.

"Нам необходимо решать ряд вопросов, связанных с известной частью так называемой "зерновой сделки", которая касается нас. Здесь есть встречное понимание со стороны наших визави в ООН. Поэтому ведётся работа в этом направлении", - отметил он.

Дмитрий Песков ООН Россия
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