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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Детей-безбилетников запретят высаживать из поездов с 1 сентября 2023 года

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс России ввел запрет на высаживание из поездов безбилетников - подростков до 16 лет - соответствующие изменения внесены в правила перевозок пассажиров, запрет вступит в силу в сентябре следующего года, сообщает Генпрокуратура в понедельник.

По инициативе Генпрокуратуры Минтрансом утверждены "новые правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом", запрещающие высаживать из поездов безбилетников, не достигших 16-летнего возраста, говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранее Генпрокуратура обратилась в правительство РФ и Минтранс России с предложением о защите прав несовершеннолетних, следующих железнодорожным транспортом без сопровождения взрослых.

Федеральный закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" запрещает высаживать отказавшихся от оплаты проезда лиц, не достигших 16-летия. "Но в сфере пассажирских перевозок железнодорожным транспортом федеральное законодательство такого запрета не содержало, что ставило под угрозу жизнь и здоровье детей", - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Новое положение вступает в силу с 1 сентября 2023 г.

"В целях недопущения нарушения прав несовершеннолетних до этого времени ОАО "РЖД" ориентировало пригородные пассажирские компании на выполнение персоналом аналогичных приказу требований в случае обнаружения в поезде безбилетных детей", - добавили в Генпрокуратуре.

Генпрокуратура РФ Минтранс РФ
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