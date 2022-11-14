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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

КС уточнил сроки запрета адвокатской деятельности осужденным адвокатам

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Конституционный суд России уточнил сроки запрета на ведение адвокатской деятельности. Такое постановление опубликовано на сайте суда.

Суд проверял на соответствие Конституции абзац второго пункта 3 статьи 17 федерального закона "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" по жалобе Сергея Шалавина.

Заявитель был лишен адвокатского статуса в 2005 году в связи с обвинительным приговором по делу об умышленном преступлении на основании оспоренной нормы.

В 2021 году, после возвращения к адвокатской деятельности, суд вернул Шалавину иск, поданный в интересах доверителя как не имеющему полномочий на его подачу. В жалобе в КС юрист указал, что оспариваемое положение трактуется как имеющее обратную силу и противоречит Конституции.

КС пришел к выводу, что правоприменительные решения в отношении Шалавина подлежат пересмотру.

Суд указал, что запрет бывшему адвокату, признанному виновным в умышленном преступлении, быть представителем в суде направлен не только на предупреждение возможного вреда нуждающимся в юридической помощи, но и на защиту правового порядка в целом. Вместе с тем конституционно необходимо установить временные параметры запрета на профессиональную деятельность.

"Для осужденных за умышленное преступление допуск к квалификационному экзамену на статус адвоката возможен после погашения или снятия судимости. Но, несмотря на эту гипотетическую возможность, бессрочность запрета серьезно влияет на трудоустройство по юридической специальности, ставит бывших адвокатов в неравные условия с другими гражданами", - счел КС.

В постановлении суда говорится, что законодатель должен устранить бессрочное действие запрета на представление интересов в суде для гражданина с прекращенным из-за приговора статусом адвоката. Также следует дифференцировать эти сроки в зависимости от основания прекращения статуса адвоката и в зависимости от состава умышленного преступления, за которое осужден человек, имевший этот статус.

"До этого срок действия указанного запрета должен признаваться равным сроку судимости, но составлять не менее пяти лет с момента прекращения статуса адвоката. По иным основаниям запрет должен действовать в течение срока, указанного в решении о прекращении статуса адвоката", - указал КС.

Конституционный суд Сергей Шалавин
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