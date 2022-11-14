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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Путин разрешил иностранцам служить в российской армии

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ, допускающий прохождение службы в Вооруженных силах РФ лиц с иностранным гражданством.

Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Документом вносятся изменения в Положение о порядке прохождения военной службы, утвержденное указом президента РФ от 16 сентября 1999 г. №1237.

Согласно изменениям, прохождение военной службы "осуществляется солдатами, матросами, сержантами, старшинами, являющимися гражданами, в том числе имеющими гражданство (подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, - по призыву".

Также в указе определяются порядок прохождения военной службы в мирное время иностранных граждан в ВС РФ и воинских формированиях, порядок заключения контракта о прохождении военной службы (контракт) и прекращение его действия.

Владимир Путин
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