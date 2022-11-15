Путин проведет заседание оргкомитета "Победа"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин во вторник в режиме видеосвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа", сообщает пресс-служба Кремля.

"Участники заседания обсудят вопросы поддержки и развития мемориальных комплексов, увековечивающих память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщили в пресс-службе, "в повестке встречи рассмотрение заявок городов на присвоение почетных званий "Город воинской славы" и "Город трудовой доблести", а также подготовка плана мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады".