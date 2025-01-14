Путин 15 января проведет заседание оргкомитета празднования 80-й годовщины Победы

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - 15 января под председательством президента Владимира Путина в режиме видеоконференцсвязи пройдет 47-е заседание Российского организационного комитета (РОК) "Победа", сообщает пресс-служба Кремля.

Основная тема повестки дня - "О подготовке празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

На заседании также будут затронуты вопросы увековечивания памяти погибших при защите Отечества, присвоения почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести", реализации государственных программ поддержки ветеранов боевых действий, а также сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне.

В состав РОК "Победа" входят представители администрации президента России, правительств, Совета Федерации, Госдумы, федеральных органов исполнительной власти, а также ряда общественных организаций.