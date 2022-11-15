Правовое управление Госдумы вернуло авторам законопроект о безотзывных гарантиях

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Правовое управление Госдумы вернуло авторам законопроект, который вновь придает госгарантиям по кредитам статус безотзывных, управление заявило о необходимости получения заключения правительства РФ.

Законопроект (№206487-8) был внесен в Госдуму в начале октября главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и сенатором Николаем Журавлевым. Принятие законопроекта позволит привлекать кредиты в экономические проекты, имеющие общегосударственное значение, на лучших для заемщиков условиях и в более значительных объемах, говорилось в пояснительной записке.

Как отмечается в ответе правового управления Госдумы на законопроект, предоставление госгарантий осуществляется на основании федерального закона о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, в котором должны быть предусмотрены бюджетные ассигнования на возможное исполнение выданных гарантий. Поправки, возвращающие безотзывность госгарантий, могут повлечь изменение финансовых обязательств государства, закрепленных в законе о бюджете, что является основанием для получения на законопроект заключения правительства, говорится в ответе управления. Комитет по бюджету и налогам вернул законопроект авторам поправок, так как он нарушает требования части 3 статьи 104 Конституции РФ и статьи 105 регламента Госдумы (отсутствует заключение правительства).

"Очевидно, нам надо разобраться и с государственными гарантиями, поскольку они фактически являются отзывными. Мы уже несколько раз инициировали законопроекты, направленные на то, чтобы госгарантии были безотзывными и безусловными, но при этом правительство нам, опираясь на мнение Минфина, постоянно шлет отрицательный отзыв. Вот в последний раз мы внесли с коллегами такой законопроект, опять получили отрицательный отзыв, хотя Центральный банк вроде бы поддерживает эту идею, и Минэкономразвития поддерживает. Минфин, к сожалению, занимает другую позицию. Нам надо быстрее с этим разобраться, потому что если не будет госгарантий по приоритетным проектам, в том числе проектам, где обязательно нам надо реализовать производство необходимой для страны продукции, то очевидно здесь должна быть госгарантия, и банки должны понимать, что она безусловная и безотзывная", - заявил во вторник Аксаков в ходе заседания Госдумы с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

До 2020 года госгарантия могла быть как безотзывной, так и отзывной. Новая норма Бюджетного кодекса, вступившая в силу с 1 января 2020 г., оставила только один вид гарантии - отзывный. Государство получало право отозвать свои гарантии при выявлении недостаточности обеспечения, несоответствия обеспечения требованиям закона и нормативных актов, а также при выявлении аналогичных обстоятельств у третьего лица, предоставившего обеспечение. Заемщик в этом случае обязан был решить возникшие финансовые проблемы, а до этого действие гарантии приостанавливалось.

"Отзывность" госгарантий стала проблемой для банков, которые потеряли возможность использовать этот инструмент для снижения резервов по кредитам. Глава ВТБ Андрей Костин в 2020 году отмечал, что поправки в Бюджетный кодекс РФ "убивают" этот механизм господдержки, банк больше не будет принимать во внимание госгарантии при выдаче кредитов.

После обсуждения с банковским сообществом и Минфином в Бюджетный кодекс были внесены компромиссные поправки, ограничивающие число случаев, когда гарант может отозвать выданную гарантию. Согласно закону, случаев отзыва гарантии будет два: изменение условий основного обязательства без письменного согласия гаранта и нецелевое использование кредита. Однако и эти поправки не до конца решили проблему банков, так как не учитывали уже выданные гарантии.

Вопрос "отзывности" госгарантий поднял в сентябре этого года министр экономического развития Максим Решетников. "Мы ведем очень непростой диалог с Минфином по поводу реформирования механизма государственных гарантий - все-таки вернуть их безотзывность, чтобы Центральный банк признал их действительно как гарантии. Потому что на сегодняшний момент поручительствам ВЭБа, финансовой системе доверия больше, чем государственным гарантиям, хотя это инструмент развития", - заявил Решетников.