Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

Инвестиции в создание морпорта "Аврора" в Приморье превысят 200 млрд рублей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Строительство нового портового комплекса "Морской порт Аврора" в Приморском крае должно завершиться к 2030 году, объем инвестиций составит более 200 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

Проект, который реализует ООО "Морской порт Аврора" в районе бухты Безымянная, получил статус приоритетного для региона на заседании совета по привлечению инвестиций в экономику Приморья, которое провел губернатор Олег Кожемяко во вторник.

"В порту будет работать около 700 специалистов. Объем инвестиций составит более 200 млрд рублей. Основное назначение терминала – прием грузов из железнодорожных вагонов, накопление, кратковременное хранение и погрузка их в морские суда", - говорится в сообщении по итогам заседания совета.

Ранее сообщалось, что ОАО "РЖД" выдало технические условия на проектирование железнодорожной ветки к терминалу по перевалке угля и нефти "Морской порт Аврора".

"Здесь будут системы ветрозащиты, орошения, технологии с максимально закрытым исполнением. Будет проведена экологическая защита проекта – это федеральный уровень экспертизы", - сказала заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко, слова которой приводит пресс-служба.

Проект строительства нового порта в Приморье начинало реализовывать ООО "Коулстар", гендиректор которого Борис Варшавский на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в ноябре 2021 года сообщал, что терминал по перевалке угля и нефти "Морской порт Аврора" начнет круглосуточную перевалку грузов в 2025 году. Проектная глубина причалов позволит принимать балкеры дедвейтом 180 тыс. тонн.

Мощность терминала составит 35 млн тонн в год, из которых 25 млн тонн – уголь, 10 млн тонн – нефть. Инвестиции в проект на тот момент оценивались примерно в 57,8 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Морской порт Аврора" зарегистрировано в 2019 году в городе Фокино Приморского края. 100% капитала компании принадлежит АО "Бизнес проект" (Москва), гендиректором которого является Эдуард Худайнатов.

Приморский край Приморье Морской порт Аврора Бизнес проект Эдуард Худайнатов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Рынок акций РФ упал на вечерних торгах из-за эскалации геополитических рисков

Рынок акций РФ упал на вечерних торгах из-за эскалации геополитических рисков

Минобороны РФ опровергло нанесение ударов по целям вблизи украинско-польской границы

Число погибших при обстреле белгородского Шебекина выросло до трех человек

Что произошло за день: вторник, 15 ноября

"Аэрофлот" в ноябре начнет летать из четырех регионов РФ в Турцию, Индию, Таиланд

"Автодор" намерен на четверть увеличить сборы с сети платных автотрасс в РФ в 2022 году

Суд постановил, что граждане РФ должны доказывать невозможность нести военную службу из-за убеждений

Суд постановил, что граждане РФ должны доказывать невозможность нести военную службу из-за убеждений
Взрыв на Крымском мосту

Второй железнодорожный путь на Крымском мосту планируют восстановить к лету

Жена Бута заявила об отсутствии у него юридических механизмов для освобождения, кроме обмена

Жена Бута заявила об отсутствии у него юридических механизмов для освобождения, кроме обмена

Дума приняла закон об универсальном пособии для имеющих детей граждан и беременных

Дума приняла закон об универсальном пособии для имеющих детей граждан и беременных
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });