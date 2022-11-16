Инвестиции в создание морпорта "Аврора" в Приморье превысят 200 млрд рублей

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Строительство нового портового комплекса "Морской порт Аврора" в Приморском крае должно завершиться к 2030 году, объем инвестиций составит более 200 млрд рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.

Проект, который реализует ООО "Морской порт Аврора" в районе бухты Безымянная, получил статус приоритетного для региона на заседании совета по привлечению инвестиций в экономику Приморья, которое провел губернатор Олег Кожемяко во вторник.

"В порту будет работать около 700 специалистов. Объем инвестиций составит более 200 млрд рублей. Основное назначение терминала – прием грузов из железнодорожных вагонов, накопление, кратковременное хранение и погрузка их в морские суда", - говорится в сообщении по итогам заседания совета.

Ранее сообщалось, что ОАО "РЖД" выдало технические условия на проектирование железнодорожной ветки к терминалу по перевалке угля и нефти "Морской порт Аврора".

"Здесь будут системы ветрозащиты, орошения, технологии с максимально закрытым исполнением. Будет проведена экологическая защита проекта – это федеральный уровень экспертизы", - сказала заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко, слова которой приводит пресс-служба.

Проект строительства нового порта в Приморье начинало реализовывать ООО "Коулстар", гендиректор которого Борис Варшавский на российско-китайском энергетическом бизнес-форуме в ноябре 2021 года сообщал, что терминал по перевалке угля и нефти "Морской порт Аврора" начнет круглосуточную перевалку грузов в 2025 году. Проектная глубина причалов позволит принимать балкеры дедвейтом 180 тыс. тонн.

Мощность терминала составит 35 млн тонн в год, из которых 25 млн тонн – уголь, 10 млн тонн – нефть. Инвестиции в проект на тот момент оценивались примерно в 57,8 млрд рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО "Морской порт Аврора" зарегистрировано в 2019 году в городе Фокино Приморского края. 100% капитала компании принадлежит АО "Бизнес проект" (Москва), гендиректором которого является Эдуард Худайнатов.