Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

В России за сутки COVID-19 заболели 5,4 тыс. человек

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России составил почти 5,4 тысячи случаев, скончались 63 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"В РФ выявлено 5 380 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 219 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 12,9%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 30 субъектах РФ, снижение - в 43 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 12 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрирован 4 431 заболевший, число новых случаев заражения COVID-19 выросло на 949. Число заболевших за сутки продолжает держаться на уровне значений конца июля.

За минувшие сутки скончались 63 человека, накануне сообщалось о 64 умерших.

"Выздоровели за сутки 6 906 человек, или на 8,7% больше в сравнении с 15 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрирован 21 514 341 случай заражения коронавирусом, 391 212 умерших и 20 919 237 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 16 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гражданку Польши со статусом дипломата задержали в России за получение взятки

Рынок акций РФ упал на вечерних торгах из-за эскалации геополитических рисков

Рынок акций РФ упал на вечерних торгах из-за эскалации геополитических рисков

Минобороны РФ опровергло нанесение ударов по целям вблизи украинско-польской границы

Число погибших при обстреле белгородского Шебекина выросло до трех человек

Что произошло за день: вторник, 15 ноября

"Аэрофлот" в ноябре начнет летать из четырех регионов РФ в Турцию, Индию, Таиланд

"Автодор" намерен на четверть увеличить сборы с сети платных автотрасс в РФ в 2022 году

Суд постановил, что граждане РФ должны доказывать невозможность нести военную службу из-за убеждений

Суд постановил, что граждане РФ должны доказывать невозможность нести военную службу из-за убеждений
Взрыв на Крымском мосту

Второй железнодорожный путь на Крымском мосту планируют восстановить к лету

Жена Бута заявила об отсутствии у него юридических механизмов для освобождения, кроме обмена

Жена Бута заявила об отсутствии у него юридических механизмов для освобождения, кроме обмена
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });