Путин не планирует поздравлять Байдена с предстоящим 80-летним юбилеем

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не планирует направлять поздравление американскому лидеру Джо Байдену с предстоящим в ближайшие выходные 80-летним юбилеем. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, если я не ошибаюсь, таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В ответ на уточняющий вопрос журналиста, поздравлял ли Байден Путина с днем рождения в октябре, Песков сказал, что этого не было.