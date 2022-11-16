Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Путин не планирует поздравлять Байдена с предстоящим 80-летним юбилеем

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин не планирует направлять поздравление американскому лидеру Джо Байдену с предстоящим в ближайшие выходные 80-летним юбилеем. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Нет, если я не ошибаюсь, таких планов нет", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В ответ на уточняющий вопрос журналиста, поздравлял ли Байден Путина с днем рождения в октябре, Песков сказал, что этого не было.

Владимир Путин Джо Байден
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Реестр аффилированных с иноагентами лиц будет закрыт для общего доступа

Военную подготовку в школьную программу включат только с согласия учителей и родителей

СВО и принятие в состав РФ новых регионов будут изучать в девятых классах

СВО и принятие в состав РФ новых регионов будут изучать в девятых классах
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударе по системе военного управления Украины и связанным объектам энергетики

Гражданку Польши со статусом дипломата задержали в России за получение взятки

Рынок акций РФ упал на вечерних торгах из-за эскалации геополитических рисков

Рынок акций РФ упал на вечерних торгах из-за эскалации геополитических рисков

Минобороны РФ опровергло нанесение ударов по целям вблизи украинско-польской границы

Число погибших при обстреле белгородского Шебекина выросло до трех человек

Что произошло за день: вторник, 15 ноября

"Аэрофлот" в ноябре начнет летать из четырех регионов РФ в Турцию, Индию, Таиланд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });