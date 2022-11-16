Кремль отметил положительные сдвиги в решении вопроса об экспорте российского зерна

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле отмечают положительные подвижки в решении вопроса о поставках российского продовольствия и удобрений на мировой рынок.

"Сейчас в эти дни ведется работа о том, чтобы часть так называемой "зерновой черноморской сделки" договоренностей о наших поставках (продовольствия) на мировой рынок были решены. Есть определенные положительные подвижки, но нужно обеспечить, чтобы полностью ранее достигнутые договоренности, были исполнены", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Что касается шансов на продление, работа продолжается. Достаточно напряженная работа", - сказал Песков на просьбу прокомментировать заявление президента Турции о хороших перспективах продления сделки.

Он объяснил, что "главным образом речь идет о той части договоренности, которая была призвана обеспечить снятие ограничений на поставки российской продукции на зарубежные рынки".

"Интенсивно работают эксперты, проводятся контакты с ООН достаточно конструктивные. Давайте дождемся оставшиеся дни, чтобы понять результат", - сказал Песков.

У представителя Кремля спросили, истекает ли сделка 19 ноября.

"Если я не ошибаюсь, да", - ответил он.

У него также уточнили, планируется ли в ближайшее время контакты между лидерами России и Турции.

"При необходимости Путин и Эрдоган согласовывают свои разговоры в течение часов. Здесь нет никакой проблемы. У них постоянная связь. Когда будет нужно, они возьмут трубки и поговорят друг с другом ", - заявил Песков.

О том, что страны G20 приветствуют действие "зерновой сделки", включая экспорт российского зерна и удобрений, говорится в итоговой декларации саммита "Большой двадцатки".

"Мы приветствуем стамбульские соглашения, подписанные при посредничестве Турции и ООН 22 июля 2022 года (...) о беспрепятственных поставках зерна, продовольствия и удобрений из России и Украины с целью снизить напряженность и предотвратить нехватку продовольствия и голод в развивающихся странах", - заявили участники саммита и подчеркнули важность выполнения сделки всеми заинтересованными сторонами. Также они напомнили, что ранее Россия передала удобрения по линии Всемирной продовольственной программы.

15 ноября заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак заявлял, что генсек ООН Антониу Гутерриш и глава МИД Сергей Лавров "на полях" саммита на Бали обсудили ситуацию с экспортом российского продовольствия и стамбульскую "зерновую сделку".

До этого во вторник Лавров заявил: Гутерриш заверил, что обязательства по снятию ограничений в отношении вывоза российских удобрений и зерна будут выполняться. Российский министр отметил, что секретариат ООН и лично генеральный секретарь "стараются, как могут", но по прошествии пяти месяцев "пока практических результатов по большому счету не достигнуто".

Позднее представитель Всемирной продовольственной программы ООН Ишита Сумра заявила, что первая партия российских удобрений отправится из Нидерландов в Малави в рамках черноморской зерновой инициативы 21 ноября.