Путин призвал не допускать необоснованного повышения цен на легковые и грузовые авто

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Цены на автомобили, как грузовые, так и легковые, не должны необоснованно завышаться, несмотря на существующие сложности с логистикой и поставкой комплектующих, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства в среду, высказав надежду, что Минпромторг РФ и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) держат этот вопрос на постоянном контроле.

"Нужно при организации работы в сфере автомобильного производства, конечно, добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступными для российских семей в сегодняшних условиях", - подчеркнул глава государства, добавив, что в этой сфере "есть над чем работать".

"Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее. Все всё понимают, откуда берутся эти цены, хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием", - отметил Путин.

"Обращаю ваше внимание на необходимость постоянного контроля за ценообразованием, чтобы под сурдинку этих сложностей, которые мы все знаем, в том числе и с логистикой, никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал бы цены на автомобильную технику. Это касается, кстати и грузового транспорта, и легкового", - заявил он, обращаясь к вице-премьеру - главе Минпромторга Денису Мантурову.

"Надеюсь, что и вы, и ФАС этим занимаются постоянно", - добавил президент.