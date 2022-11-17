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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Выживший гид арестован по делу о гибели туристов на Камчатке

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Суд на Камчатке на два месяца арестовал гида, который сопровождал группу альпинистов при восхождении на Ключевской вулкан, где погибли восемь туристов и его напарник, сообщила "Интерфаксу" старший помощник руководителя следственного управления СКР по Камчатскому краю Елена Ильина.

"Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 января 2023 года", - сказала Ильина.

Она также сообщила что 30-летнему гиду (жителю Новосибирска) предъявлено обвинение по ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть людей).

По мнению следователей, вина гида заключается в том, что он повел альпинистов на восхождение, не имея необходимых допусков для работы с туристами на высоте в условиях повышенной опасности.

Вторым фигурантом этого дела проходит руководитель новосибирской туркомпании ООО "Экстрим Тайм", отправившей туристов на Ключевской вулкан. Его этапировали на Камчатку. Директор туркомпании арестован до 5 января 2023 года.

Трагедия на Ключевском вулкане

Трагедия на Ключевском вулкане произошла с группой из 12 человек - десяти туристов, прибывших из нескольких регионов России, и двух гидов новосибирской туркомпании "Экстрим Тайм". 3 сентября этого года 9 из 12 человек (гид и восемь туристов) начали восхождение с высоты 3 тыс. 300 м, а остальные (второй гид и два туриста) остались в домике вулканологов на этой высоте. 3 сентября на высоте более 4 тыс. м пять человек, которые шли в альпинистской связке, сорвались и погибли, затем в течение нескольких дней умерли остальные четыре скалолаза. В живых остались только находившиеся в домике. Их, как только позволила погода, эвакуировали спасатели.

Ключевской - самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота - 4800 метров. Он состоит из насыпных отложений вулканических пород, перемешанных со льдом и снегом. В любое время года подъем на Ключевской вулкан связан с риском для жизни.

Ключевской вулкан Камчатский край СКР
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