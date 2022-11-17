Трутнев видит "достаточно много препятствий" для работы Забайкальского зернового терминала

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Забайкальский зерновой терминал, запущенный во время работы Восточного экономического форума, дает большие возможности для расширения торговли агропродукцией между РФ и Китаем, но пока для его работы достаточно много препятствий, считает вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Сейчас достаточно много препятствий, хотя я и говорю о росте сотрудничества, но достаточно много препятствий связано с оформлением грузов, с режимами защиты от COVID-19. Новый зерновой терминал потребует эффективной работы и контролирующих органов - Россельхозназдора, таможни - с обеих сторон. Весь этот режим надо отрабатывать", - сказал Трутнев журналистам по итогам заседания межправительственной российско-китайской комиссии по сотрудничеству и развитию Дальнего Востока, Байкальского региона РФ и северо-востока КНР в четверг.

Обращаясь на заседании к сопредседателю комиссии - заместителю премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа, он попросил рассмотреть возможность ускорения работ с китайской стороны.

В целом же Трутнев считает, что у обеих стран есть большие возможности по сотрудничеству в области сельского хозяйства. "Российская сторона готова продолжать наращивать экспорт сельхозпродукции на китайский рынок и в этой связи уделяет особое внимание проекту "Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай", ключевым элементом которого является Забайкальский зерновой терминал мощностью перевалки 8 млн тонн в год, - сказал он на заседании. - Здесь можно будет организовать хранение и перегрузку части зерновых культур, следующих в Китай. Это позволит существенно увеличить скорость прохождения грузов".

Как сообщалось, Забайкальский зерновой терминал был пущен в работу 6 сентября. Это первый в мире специализированный железнодорожный терминал и самый крупный объект зерновой логистики в РФ. Инвестиции в него составили 9 млрд рублей, это полностью частные средства. Терминал решает проблему разноколейности железнодорожных путей России и Китая при поставках зерна. Кроме того, он обеспечивает полную прослеживаемость зерна.

Как сообщалось в пресс-релизе ГК "Новый сухопутный зерновой коридор", группа также приступила к реализации программы по строительству семи узловых модернизированных линейных элеваторов вдоль Транссибирской магистрали общим объемом хранения в 1,4 млн тонн на территории Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, а также морского терминала на Дальнем Востоке и зерновых хабов в Казахстане для перевалки российского зерна.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем Забайкальского зернового терминала является ООО "Новый сухопутный зерновой коридор", которое на 65% принадлежит ЗАО УК "РВМ капитал".