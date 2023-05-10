Путин поручил заключить соглашение с КНР по проекту о зерновом коридоре

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения с КНР по проекту "Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай". Поручение дано по итогам совещания о развитии дальневосточных городов, которое состоялось 14 марта.

Межправительственное соглашение должно быть направлено на увеличение производства зерна в Дальневосточном, Уральском и Сибирском федеральных округах, а также его экспорта на рынок Китая.

Поручение должно быть выполнено до 1 октября 2023 года.

Ключевым элементом проекта "Новый сухопутный зерновой коридор Россия - Китай" должен стать Забайкальский зерновой терминал, который начал работу 6 сентября 2022 года. Это первый в мире специализированный железнодорожный терминал и самый крупный объект зерновой логистики в России. Инвестиции в него составили 9 млрд рублей, это полностью частные средства. Терминал решает проблему разноколейности железнодорожных путей России и Китая при поставках зерна. Кроме того, он обеспечивает полную прослеживаемость зерна.

Мощности терминала рассчитаны на перевалку 8 млн тонн зерна в год.

ГК "Новый сухопутный зерновой коридор" (оператор терминала) также приступила к реализации программы по строительству семи узловых модернизированных линейных элеваторов вдоль Транссибирской магистрали общим объемом хранения в 1,4 млн тонн на территории Дальневосточного, Сибирского и Уральского федеральных округов, а также морского терминала на Дальнем Востоке и зерновых хабов в Казахстане для перевалки российского зерна.