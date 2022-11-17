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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Мишустин призвал Азербайджан сохранить общее языковое пространство

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин на пленарном заседании XI Российско-азербайджанского межрегионального форума призвал активнее использовать большой потенциал для развития гуманитарного сотрудничества России и Азербайджана.

"Одна из важнейших задач - сохранить общее языковое пространство и адаптировать его к новым современным условиям", - сказал Мишустин, отметив, что за последние годы сотрудничество двух стран "приобрело по-настоящему стратегический и союзнический характер".

Он отметил, что сейчас в Азербайджане работает около 340 русскоязычных школ, а в России обучается около 11 тысяч азербайджанских студентов.

"Расширение географии региональных связей и укрепление наработанных контактов помогут развитию экономик наших стран, будут способствовать повышению качества жизни граждан России и Азербайджана", - уверен Мишустин.

Михаил Мишустин Азербайджан
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