Правительство РФ утвердило маркировку иноагентов и аффилированных с ними лиц

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Правительство утвердило правила размещения и форму маркировки сообщений иностранных агентов и аффилированных с ними лиц в рамках закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием".

Соответствующее постановление правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина размещено на официальном интернет-портале правовой информации. Постановление вступает силу 1 декабря сроком на шесть лет.

Согласно документу, текстовое указание и указание в звуковой форме должны размещаться на русском языке.

Указание должно размещаться в начале каждого текстового материала под заголовком, а если его нет, то в начале текста. Размер шрифта такого указания должен вдвое превышать размер шрифта текстового материала (цвет контрастный по отношению к фону). Наложение указания на содержащийся в текстовом материале текст или изображение не допускается.

Текстовое указание в аудиовизуальном материале, продолжительностью не менее 15 секунд, и указание в звуковой форме в аудиоматериале должны быть размещены в начале трансляции, а также при каждом возобновлении трансляции таких материалов после их прерывания. Маркировка в видео располагается по центру изображения на площади не менее 20% размера такого изображения. Не допускается применение технологий по увеличению скорости его воспроизведения, а уровень громкости указания не должен быть тише самого материала.

Ранее во вторник на портале проектов нормативных правовых актов появился проект приказа Роскомнадзора, который отменяет ранее введенную им маркировку для иностранных агентов.

Как сообщалось, в июле текущего года был принят закон о регулировании деятельности в РФ иностранных агентов - "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", который вступает в силу 1 декабря. Закон предусматривает, что иностранным агентом может быть признано любое российское или иностранное юрлицо независимо от его организационно-правовой формы, иное объединение лиц или физическое лицо независимо от его гражданства, если такие лица получают иностранную поддержку или находятся под зарубежным влиянием.

Согласно закону, аффилированные с иностранными агентами физические лица будут также включаться в реестр. Таковыми, согласно закону, признается физлицо, входящее в состав органов юридического лица - иностранного агента или являющееся его учредителем, членом, участником, руководителем либо работником. Также аффилированным с иностранным агентом, согласно закону, является лицо, осуществляющее политическую деятельность и получающее денежные средства или имущество от иностранных агентов, в том числе через посредников для осуществления политической деятельности.