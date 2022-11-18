Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:03

Голикова сообщила об увеличении на 20% расходов на поддержку семей с детьми

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Расходы на поддержку семей с детьми за три года выросли на 20%, социальную помощь получают более 2,8 млн семей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"За последние 3 года на 20% увеличились расходы на поддержку семьи с детьми. Социальную помощь сегодня получают более 2 млн 800 тысяч семей. Введена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет и на детей в возрасте от 8 до 17 лет, получателями которой сегодня являются 9 млн детей", - сказала Голикова в приветствии участникам IV Всероссийской конференции "Десятилетие детства: объединяющие механизмы в сфере детства".

Кроме того, она сообщила, что число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за пять лет уменьшилось на 26%, в детских домах находится 38 тыс. детей, "и очень важно, чтобы каждый из них как можно скорее обрел семью".

Говоря о программе "Десятилетии детства", вице-премьер отметила, что за период реализации проекта усовершенствована нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы защиты прав и интересов детей и поддержки семей с детьми. Расширены направления использования материнского капитала, создаются условия для совмещения родителями обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью.

Голикова также сообщила, что с 2019 года в России открыто свыше 700 школ на более чем 400 тыс. мест, проводится капитальный ремонт школьных зданий, в том числе в сельской местности. Введены более 1500 новых садов на более чем 215 тыс. мест.

"На сегодняшний день в среднем по стране доступность дошкольного образования близка к 100%", - отметила вице-премьер.

Дополнительным образованием, включающим программы спортивной подготовки, профессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, по словам Голиковой, охвачено около 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет, в их числе почти 150 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. К занятиям физкультурой и спортом привлечено почти 90% детей в возрасте от 3 до 18 лет. Выросло количество и физкультурно-спортивных клубов, в которых занимаются более 16 млн человек.

Говоря о летнем отдыхе, вице-премьер сообщила, что в 2022 году им были охвачены более 5 млн детей, в том числе 1,6 млн детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Общий объем выделенных на реализацию летней кампании средств составил более 61 млрд рублей.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018-2027 годов десятилетием детства в РФ.

Татьяна Голикова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Авиакомпания "Якутия" погасит часть долга за SSJ100 за счет бюджета республики

Братья Линники стали напрямую контролировать торговую компанию "Мираторг"

Братья Линники стали напрямую контролировать торговую компанию "Мираторг"

Керченская паромная переправа возобновила работу

В Москве не удовлетворены докладом МАГАТЭ по теме "грязной бомбы" на Украине

Рябков подтвердил обсуждение с США обмена Виктора Бута

В МИД РФ заявили, что России не о чем говорить с США по вопросу Украины

В МИД РФ заявили, что России не о чем говорить с США по вопросу Украины

Бывшего охранника оправдали по делу о порче картины ученицы Малевича

Бывшего охранника оправдали по делу о порче картины ученицы Малевича

Семь человек погибли при пожаре в частном доме под Стерлитамаком

Рубль слабо изменился на старте торгов из-за наметившейся стабилизации на мировых рынках

Рубль слабо изменился на старте торгов из-за наметившейся стабилизации на мировых рынках

Осужденную в РФ баскетболистку Грайнер этапировали в колонию в Мордовии

Осужденную в РФ баскетболистку Грайнер этапировали в колонию в Мордовии
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });