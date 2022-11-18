Голикова сообщила об увеличении на 20% расходов на поддержку семей с детьми

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Расходы на поддержку семей с детьми за три года выросли на 20%, социальную помощь получают более 2,8 млн семей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"За последние 3 года на 20% увеличились расходы на поддержку семьи с детьми. Социальную помощь сегодня получают более 2 млн 800 тысяч семей. Введена ежемесячная денежная выплата на детей в возрасте от 3 до 7 лет и на детей в возрасте от 8 до 17 лет, получателями которой сегодня являются 9 млн детей", - сказала Голикова в приветствии участникам IV Всероссийской конференции "Десятилетие детства: объединяющие механизмы в сфере детства".

Кроме того, она сообщила, что число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за пять лет уменьшилось на 26%, в детских домах находится 38 тыс. детей, "и очень важно, чтобы каждый из них как можно скорее обрел семью".

Говоря о программе "Десятилетии детства", вице-премьер отметила, что за период реализации проекта усовершенствована нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы защиты прав и интересов детей и поддержки семей с детьми. Расширены направления использования материнского капитала, создаются условия для совмещения родителями обязанностей по воспитанию детей с трудовой деятельностью.

Голикова также сообщила, что с 2019 года в России открыто свыше 700 школ на более чем 400 тыс. мест, проводится капитальный ремонт школьных зданий, в том числе в сельской местности. Введены более 1500 новых садов на более чем 215 тыс. мест.

"На сегодняшний день в среднем по стране доступность дошкольного образования близка к 100%", - отметила вице-премьер.

Дополнительным образованием, включающим программы спортивной подготовки, профессиональные и общеразвивающие программы в области искусств, по словам Голиковой, охвачено около 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет, в их числе почти 150 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. К занятиям физкультурой и спортом привлечено почти 90% детей в возрасте от 3 до 18 лет. Выросло количество и физкультурно-спортивных клубов, в которых занимаются более 16 млн человек.

Говоря о летнем отдыхе, вице-премьер сообщила, что в 2022 году им были охвачены более 5 млн детей, в том числе 1,6 млн детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Общий объем выделенных на реализацию летней кампании средств составил более 61 млрд рублей.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 2018-2027 годов десятилетием детства в РФ.