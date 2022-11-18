Минздрав сообщил, что более 80% жизненно важных лекарств производится в РФ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Более 80% лекарственных препаратов из перечня жизненно важных производится внутри страны; также более 30% медицинских изделий - российского производства, сообщил замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин.

"В настоящее время свыше 80% лекарственных препаратов из национального списка возмещения производится в России, 31% медицинских изделий сегодня - российского производства", - сказал Камкин на встрече с замминистра здравоохранения ОАЭ Амином Амери в режиме ВКС. Слова Камкина привели в пятницу в пресс-службе Минздрава.

По его словам, рынок медицинских изделий в России демонстрирует динамичный рост - в 1,8 раз за последние четыре года.

Камкин сообщил также, что в российской системе здравоохранения в настоящее время работают более 2 млн врачей и среднего медицинского персонала, а число объектов здравоохранения превышает 259 тыс.

Замминистра отметил, что в прошлом году медицинскими услугами в России воспользовалось более 3 млн иностранных граждан, наиболее популярными профилями оказания медицинской помощи стали диагностические осмотры, онкология, хирургия, травматология, офтальмология и педиатрия.

Камкин заявил, что РФ заинтересована в сотрудничестве с ОАЭ, обмене опытом и совместной работе по ряду актуальных вопросов, остро стоящих на повестке дня международного здравоохранения. Среди них - научные разработки в области медицины, цифровое здравоохранение, разработка, производство и поставки вакцин, борьба с неинфекционными заболеваниями, обеспечение населения лекарственными средствами.

Минздрав России также предложил эмиратской стороне рассмотреть вопрос организации стажировок медицинских специалистов ОАЭ в образовательных организациях, подведомственных Минздраву России.