Первый иностранный препарат для лечения COVID-19 зарегистрирован в России

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Минздрав России выдал регистрацию первому иностранному препарату для профилактики и лечения коронавирусной инфекции COVID-19, следует из данных Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

В пресс-службе Минздрава подтвердили, что это первый зарегистрированный в России иностранный препарат для профилактики и лечения COVID-19.

Согласно данным ГРЛС, препарат "Эвушелд" от компании AstraZeneca (международное непатентованное наименование "Тиксагевимаб+Цилгавимаб") представляет собой набор растворов для внутримышечного введения.

"Минздрав России одобрил лекарственный препарат на основе моноклональных антител длительного действия производства компании "АстраЗенека" для доконтактной профилактики и лечения COVID-19 легкой и средней степени тяжести", - сообщили "Интерфаксу" в компании.

По данным AstraZeneca, препарат предназначен для обеспечения защиты уязвимых групп пациентов, пациентов с недостаточным иммунным ответом на вакцинацию против COVID-19, а также для лиц с противопоказаниями к вакцинации против COVID-19.

"К ним относятся пациенты с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, пациенты, перенесшие трансплантацию органов, пациенты, находящиеся на диализе, а также получающие иммуносупрессивную терапию, пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями", - уточнили в компании.

Препарат ранее был включен во временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.

Ранее препарат был одобрен к применению для доконтактной профилактики и лечения COVID-19 в Европейском союзе, Великобритании, Японии и ряде других стран. В США препарат одобрен для доконтактной профилактики. В ноябре 2022 года журнал TIME включив данный препарат в список главных изобретений 2022 года.