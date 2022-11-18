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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:59

В Думу внесли законопроект о конфискации имущества киберпреступников

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о конфискации имущества, полученного в результате совершения преступлений в сфере компьютерной информации.

Авторы законопроекта № 238005-8 - сенатор Андрей Клишас и депутаты Василий Пискарев, Эрнест Валеев и Анатолий Выборный. Законопроект содержит поправку в статью 104 Уголовного кодекса.

"Введение конфискации неправедно нажитого имущества киберпреступников послужит восстановлению справедливости и позволит направить эти средства на возмещение ущерба потерпевшим", - заявил Пискарев журналистам.

"В последнее время наблюдается активное проникновение криминала в информационные технологии и телекоммуникации, рост мошенничества в кредитно-финансовой сфере, - добавил он. - В результате растет количество потерпевших граждан, особенно пожилого возраста, наносится большой материальный ущерб".

По данным МВД России, в 2021 году в России совершено 6 354 преступления в сфере компьютерной информации, что на 62,5% больше, чем в 2020 году, сказал Пискарев.

Андрей Клишас Василий Пискарев Госдума
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