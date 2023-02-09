Госдума приняла в I чтении законопроект о конфискации имущества киберпреступников

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в первом чтении проект закона, нацеленный на повышение эффективности мер по противодействию преступлениям, совершаемым в сфере компьютерной информации.

Проект закона (238005-8) предлагает внести изменения в действующий пункт "а" части первой статьи 104.1 (Конфискация имущества) Уголовного кодекса РФ, дополнив перечень преступлений, результатом совершения которых может быть приобретение имущества, подлежащего конфискации, преступлениями, предусмотренными главой 28 (Преступления в сфере компьютерной информации) статьями 272-2742 УК РФ.

Данный законопроект был внесен в Госдуму в ноябре прошлого года.