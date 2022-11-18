В Москве вывели из эксплуатации установку, давшую первый советский плутоний

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Корпус предприятия в Москве, где находилась промышленная установка У-5, на которой был получен первый советский плутоний, демонтировали после дезактивации, сообщила госкорпорация "Росатом"

"Установка работала с 1947 по 1965 гг. Корпус, где она размещалась, был загрязнен радионуклидами. Атомщики провели большую работу, чтобы дезактивировать и демонтировать оборудование и строительные конструкции", - говорится в сообщении "Росатома", размещенном в телеграмм-канале госкорпорации.

"Теперь на месте потенциально опасного объекта абсолютно чисто. Летом тут будет в прямом смысле зеленая лужайка", - отмечают в госкорпорации.

Установка находилась в АО "Высокотехнологический научно-исследовательский институт неорганических материалов имени академика А.А.Бочвара" (ВНИИНМ), это ведущий центр "Росатома" по проблемам материаловедения и технологий ядерного топливного цикла для всех видов реакторов. Находится в Северо-Западном округе столицы.