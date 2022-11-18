Медведев анонсировал скорую сдачу в эксплуатацию еще одного атомного ледокола

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Группировку российских атомных ледоколов в скором времени пополнит еще одно судно, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Медведев сказал в пятницу на совещании межведомственной комиссии СБ РФ по вопросам обеспечения национальных интересов в Арктике, что в настоящее время действуют шесть атомных ледоколов, два из которых были введены в строй в 2020-2021 годах.

"Скоро планируется принять в эксплуатацию новое современное судно этого класса", - сказал Медведев.