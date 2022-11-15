"Атомфлот" проведет оценку ледокола "Сибирь" для его продажи на металлолом

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - ФГУП "Атомфлот" проводит оценку стоимости атомного ледокола "Сибирь", утилизация которого завершилась в текущем году. Об этом сообщил ведущий специалист службы атомных паропроизводящих установок (АППУ), утилизации и целевых программ "Атомфлота" Александр Малышкин во вторник в Мурманске на конференции, посвященной результатам работы по ликвидации ядерного наследия.

"В отношении "Сибири" принято решение о том, что "Сибирь" будет продана на металлолом как плавучий объект, сейчас проводится оценка стоимости", - сказал он, не уточняя сроки проведения конкурсных процедур.

"31 августа 2022 года Ростехнадзором было принято решение о прекращении действия лицензии атомного ледокола "Сибирь", судно выведено из категории радиационных источников и готовится к реализации", - отметил он.

Малышкин добавил, что сейчас продолжаются работы по утилизации атомного ледокола "Арктика", который в будущем также будет выведен из категории радиационных источников.

Кроме того, у причалов "Атомфлота" в ожидании утилизации находятся атомные ледоколы "Россия" и "Советский Союз", добавил Малышкин. Их эксплуатация была завершена в 2014 и 2017 году соответственно, а утилизация ожидается в срок до 2030 года.

Как сообщалось, контракты между ГК "Росатом" и судоремонтным заводом "Нерпа" (СРЗ "Нерпа", филиал АО "Центр судоремонта "Звездочка", ЗАТО Александровск, Мурманская область) на утилизацию атомных ледоколов "Сибирь" и "Арктика" были заключены в 2016 и 2018 годах. Цена контрактов составила 785 млн рублей и 919,2 млн рублей соответственно. Впоследствии между "Росатомом" и "Атомфлотом" был заключен контракт на 298 млн рублей, по которому в срок до 30 декабря 2021 года на "Сибири" было необходимо демонтировать загрязненные радиацией системы, конструкции и оборудование.

В декабре 2019 года в пресс-службе "Атомфлота" "Интерфаксу" сообщали, что в 2022 году корпус атомного ледокола "Сибирь" после утилизации силовой установки планируется реализовать на конкурсе.

Ранее глава "Атомфлота" Мустафа Кашка говорил журналистам, что заинтересованность в разделке судна весом в 20 тыс. тонн уже проявляли как мурманские и московские компании, так и зарубежные - из Индии и Китая. При этом Кашка предполагал, что разделка "Сибири" на металлолом должна пройти всё же в России.

Конкурсные процедуры для определения подрядчика, который выполнит работы по утилизации атомных ледоколов "Советский Союз" и "Россия", планировалось провести в 2021 и 2023 году.

Атомный ледокол "Сибирь" вернулся из последнего рейса в 1992 году, с 1993 года судно было законсервировано. В 1996 году прошла операция по выгрузке ядерного топлива. Наработка реакторной установки составила около 100 тыс. часов и не продлевалась. В декабре 2014 года "Росатом" принял решение о выводе "Сибири" из эксплуатации. Атомоход отправился на утилизацию в ноябре 2016 года.