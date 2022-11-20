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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:24

В пяти городах РФ открылись избирательные участки для голосования на выборах президента Казахстана

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - В городах России в воскресенье открылись избирательные участки, где граждане Казахстана смогут проголосовать на внеочередных выборах президента республики.

"Избирательные участки в Москве, Санкт-Петербурге и Казани открыли свои двери для голосующих", - сообщил МИД Казахстана.

В свою очередь посольство Казахстана в России сообщило, что в 07:00 по местному времени началось голосование на выборах президента республики на избирательных участках, открытых при посольстве в Москве и генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Казани, Астрахани и Омске.

"Находящиеся в перечисленных городах совершеннолетние граждане Казахстана могут принять участие в голосовании. При посещении избирательного участка необходимо иметь паспорт или удостоверение личности гражданина республики", - уточнили в посольстве.

Казахстан Россия
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