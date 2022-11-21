В России за сутки COVID-19 заболели 4,7 тыс. человек

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в РФ составил почти 4,7 тысячи случаев, скончались 55 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"В РФ выявлено 4 662 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 448 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 30,1%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 16 субъектах РФ, снижение - в 51 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 18 субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 217 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 555. При этом суточная заболеваемость держится на уровне значений конца июля.

За минувшие сутки скончались 55 человек, накануне сообщалось о 59 умерших.

"Выздоровели за сутки 4 164 человека, или на 6,3% меньше в сравнении с 20 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрирован 21 540 891 случай заражения коронавирусной инфекцией, 391 509 умерших и 20 948 088 выздоровевших.