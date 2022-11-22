Роспотребнадзор зафиксировал рост COVID-заболеваемости в 38 регионах РФ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - В России наблюдается стабилизация эпидемического процесса по коронавирусу, при этом в 38 регионах страны отмечен рост заболеваемости, в том числе в Санкт-Петербурге, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В настоящее время наблюдается стабилизация эпидемического процесса по COVID-19. Всего зарегистрирован 36 361 случай заболевания COVID-19 (...) Рост показателей заболеваемости COVID-19 отмечен в 38 регионах страны, в том числе в Санкт-Петербурге", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

Превышение среднероссийских показателей заболеваемости, как уточнили в сообщении, отмечено в 26 регионах.

Среди выявленных случаев, к подварианту "омикрон"-штамма BA.2 отнесено 3% исследованных случаев, к подваринтам BA.4/BA.5 - 97%.

При этом, новых случаев заболевания подвариантами BQ.1/BQ.1.1 ("Цербер"), которые характеризуются большей способностью передаваться от человека к человеку, не зафиксировано.

В пятницу в Роспотребнадзоре сообщили, что в 20 регионах РФ наблюдался рост заболеваемости коронавирусом, среди них была Москва, где заболеваемость выросла более чем на 30% за неделю.