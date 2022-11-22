Граждане РФ смогут регистрировать свои товарные знаки с июня 2023 года

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Регистрация товарных знаков станет доступна для граждан РФ с июня 2023 года, сообщил руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) Юрий Зубов журналистам во вторник.

"С июня следующего года в законодательстве появляется возможность для всех граждан, и, особенно самозанятых, зарегистрировать на себя свой собственный бренд также, как это делает компания, другие юридические лица. Это обеспечит людям возможность защитить свои разработки, продукт, услуги", - сказал Зубов.

Как сообщалось, в конце января 2022 года правительство РФ поддержало законопроект, который разрешает гражданам регистрировать товарные знаки. Инициатива разработана в рамках дорожной карты "Трансформации делового климата" в сфере интеллектуальной собственности.

"Решение важно в первую очередь для самозанятых - появляется дополнительный инструмент продвижения работ, товаров и услуг. По сути мы даем людям возможность использовать этот актив, развивать личные бренды", - приводила пресс-служба Минэкономразвития слова министра экономического развития РФ Максима Решетникова.

Также законопроект предусматривает положения, направленные на развитие кредитования под залог интеллектуальной собственности.