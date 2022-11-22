Проекты бюджетов Социального фонда и ФОМС прошли II чтение

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов об основных параметрах Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023 год и плановые периоды 2024 и 2025 года.

Законопроекты №201615-8 и №201616-8 были внесены в парламент в конце сентября, вместе с проектом федерального бюджета на три года. Это первый бюджет объединенного фонда, ранее парламент утверждал отдельно бюджет Пенсионного фонда (ПФР) и бюджет Фонда социального страхования (ФСС).

Доходы бюджета Социального фонда в части страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС), на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ОСС) сформированы исходя из единых тарифов страховых взносов в размере 30% в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов и 15,1% с сумм выплат, превышающих единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов, с учетом норматива в размере 72,8% на обязательное пенсионное страхование и в размере 8,9% на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

При формировании доходной части бюджета Социального фонда учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Доходы Социального фонда в 2023 г. составят 13 трлн 711,22 млрд руб., в 2024 г. - 14 трлн 495,34 млрд руб., в 2025 г. - 15 трлн 422,1 млрд руб. Расходы в 2023 г. - 13 трлн 541,3 млрд руб., в 2024 г. - 14 трлн 303,9 млрд руб., в 2025 г.- 14 трлн 975,2 млрд руб. Профицит составит соответственно 169,88 млрд руб., 191,44 млрд руб. и 446,94 млрд руб.

На 2023 г. единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов на ОПС определена исходя из прогнозного размера среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в размере 69 тыс. 452 руб.

Доходы от размещения временно свободных средств, сформированных за счет поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование, учтены на 2023 г. в сумме 3,5 млрд руб., в 2024 г. - 6,3 млрд руб., в 2025 г. - 9,9 млрд руб. Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные в фонд управляющими компаниями, в 2023 г. прогнозируются в сумме 54,4 млрд руб., в 2024 г. - 56 млрд руб., в 2025 г. - 59,4 млрд руб. Доходы от инвестирования средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию в 2023 г. учтены в сумме 14,6 млрд руб., в 2024 г. - 13,7 млрд руб., в 2025 г. - 13,6 млрд руб.

Объем средств резерва фонда по ОПС на начало 2023 г. запланирован в размере 212 млрд руб., на начало 2024 г. - 230,5 млрд руб. и на начало 2025 г. - 248,2 млрд руб.

Общая сумма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составит в 2023 г. 5 трлн 076,18 млрд руб., в 2024 г.- 5 трлн 133,62 млрд руб., в 2025 г. - 5 трлн 362,50 млрд руб.

В проекте бюджета предусмотрена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2023 г. на 4,8%, с 1 января 2024 г. - 4,6%, с 1 февраля 2025 г. - на 4% и с 1 апреля 2025 г. - на 3,6%. Среднегодовой размер страховой пенсии неработающего пенсионера к 2026 г. составит 23 тыс. 701,29 руб.

С 2022 года материнский (семейный) капитал будет индексироваться с 1 февраля на величину не прогнозной, а фактической инфляции предыдущего года, так, в 2023 г. индексация составит 12,4%, в 2024 г. - 5,5%, в 2025 г. - 4%.

Госдума также приняла во втором чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023 г. и плановые периоды 2024 и 2025 гг., в котором заложен новый подход к модели уплаты страховых взносов.

Доходы фонда на 2023 г. запланированы на уровне 3 трлн 135,4 млрд руб., на 2024 г. - 3 трлн 366 млрд рублей, на 2025 г. - 3 трлн 591,9 млрд рублей. Из них страховые взносы на ОМС составляют в 2023 г. - 2 трлн 686 млрд руб., в 2024 г. - 2 трлн 896 млрд руб., в 2025 г. - 3 трлн 105 млрд руб. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета запланированы в 2023 г. на уровне 429,4 млрд руб., в 2024 г. - 448 млрд руб., в 2025 г. - 463,5 млрд руб.

Расходы фонда составят в 2023 г. - 3 трлн 219 млрд руб., в 2024 г. - 3 трлн 434 млрд руб., в 2025 г. - 3 трлн 612 млрд руб.

Дефицит бюджета ФОМС прогнозируется в 2023 г. на уровне 83,9 млрд руб., в 2024 г. - 67,7 млрд руб., в 2025 г. - 20,1 млрд руб. В пояснительных материалах говорится, что дефицит будет покрыт переходящими остатками средств.

В пояснительных материалах напоминается об изменении подхода к определению тарифа страхового взноса и его зачислению в бюджет ФОМС. Тариф страхового взноса в размере 5,1% полной суммы выплат, подлежащих обложению страховыми взносами, заменен на следующие тарифы: 5,49% - в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов, 2,7633% - свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов. При этом фиксированный размер страховых взносов на ОМС увеличен с 8 тыс. 766 рублей до 9 тыс. 119 рублей. В результате внесенных изменений рост прогнозируемых объемов страховых взносов на ОМС работающего населения за период с 2023 по 2025 гг. составит 199,1 млрд руб.

В материалах к проекту бюджета отмечается, что применение новой модели уплаты страховых взносов в 1,8 раза снизит тарифы на страховые взносы по ОМС для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что позволит уменьшить нагрузку на данную категорию плательщиков за период с 2023 по 2025 годы в общей сумме на 328,2 млрд рублей. Указанное снижение страховых взносов будет компенсировано за счет средств федерального бюджета.