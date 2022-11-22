Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Проекты бюджетов Социального фонда и ФОМС прошли II чтение

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении пакет законопроектов об основных параметрах Фонда пенсионного и социального страхования (Социальный фонд) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023 год и плановые периоды 2024 и 2025 года.

Законопроекты №201615-8 и №201616-8 были внесены в парламент в конце сентября, вместе с проектом федерального бюджета на три года. Это первый бюджет объединенного фонда, ранее парламент утверждал отдельно бюджет Пенсионного фонда (ПФР) и бюджет Фонда социального страхования (ФСС).

Доходы бюджета Социального фонда в части страховых взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС), на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (ОСС) сформированы исходя из единых тарифов страховых взносов в размере 30% в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов и 15,1% с сумм выплат, превышающих единую предельную величину базы для исчисления страховых взносов, с учетом норматива в размере 72,8% на обязательное пенсионное страхование и в размере 8,9% на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

При формировании доходной части бюджета Социального фонда учтено сохранение на весь период "моратория" на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии.

Доходы Социального фонда в 2023 г. составят 13 трлн 711,22 млрд руб., в 2024 г. - 14 трлн 495,34 млрд руб., в 2025 г. - 15 трлн 422,1 млрд руб. Расходы в 2023 г. - 13 трлн 541,3 млрд руб., в 2024 г. - 14 трлн 303,9 млрд руб., в 2025 г.- 14 трлн 975,2 млрд руб. Профицит составит соответственно 169,88 млрд руб., 191,44 млрд руб. и 446,94 млрд руб.

На 2023 г. единая предельная величина базы для исчисления страховых взносов на ОПС определена исходя из прогнозного размера среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в размере 69 тыс. 452 руб.

Доходы от размещения временно свободных средств, сформированных за счет поступления страховых взносов на обязательное социальное страхование, учтены на 2023 г. в сумме 3,5 млрд руб., в 2024 г. - 6,3 млрд руб., в 2025 г. - 9,9 млрд руб. Доходы от инвестирования средств пенсионных накоплений, перечисленные в фонд управляющими компаниями, в 2023 г. прогнозируются в сумме 54,4 млрд руб., в 2024 г. - 56 млрд руб., в 2025 г. - 59,4 млрд руб. Доходы от инвестирования средств резерва фонда по обязательному пенсионному страхованию в 2023 г. учтены в сумме 14,6 млрд руб., в 2024 г. - 13,7 млрд руб., в 2025 г. - 13,6 млрд руб.

Объем средств резерва фонда по ОПС на начало 2023 г. запланирован в размере 212 млрд руб., на начало 2024 г. - 230,5 млрд руб. и на начало 2025 г. - 248,2 млрд руб.

Общая сумма межбюджетных трансфертов из федерального бюджета составит в 2023 г. 5 трлн 076,18 млрд руб., в 2024 г.- 5 трлн 133,62 млрд руб., в 2025 г. - 5 трлн 362,50 млрд руб.

В проекте бюджета предусмотрена индексация страховых пенсий неработающих пенсионеров с 1 января 2023 г. на 4,8%, с 1 января 2024 г. - 4,6%, с 1 февраля 2025 г. - на 4% и с 1 апреля 2025 г. - на 3,6%. Среднегодовой размер страховой пенсии неработающего пенсионера к 2026 г. составит 23 тыс. 701,29 руб.

С 2022 года материнский (семейный) капитал будет индексироваться с 1 февраля на величину не прогнозной, а фактической инфляции предыдущего года, так, в 2023 г. индексация составит 12,4%, в 2024 г. - 5,5%, в 2025 г. - 4%.

Госдума также приняла во втором чтении проект бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2023 г. и плановые периоды 2024 и 2025 гг., в котором заложен новый подход к модели уплаты страховых взносов.

Доходы фонда на 2023 г. запланированы на уровне 3 трлн 135,4 млрд руб., на 2024 г. - 3 трлн 366 млрд рублей, на 2025 г. - 3 трлн 591,9 млрд рублей. Из них страховые взносы на ОМС составляют в 2023 г. - 2 трлн 686 млрд руб., в 2024 г. - 2 трлн 896 млрд руб., в 2025 г. - 3 трлн 105 млрд руб. Межбюджетные трансферты из федерального бюджета запланированы в 2023 г. на уровне 429,4 млрд руб., в 2024 г. - 448 млрд руб., в 2025 г. - 463,5 млрд руб.

Расходы фонда составят в 2023 г. - 3 трлн 219 млрд руб., в 2024 г. - 3 трлн 434 млрд руб., в 2025 г. - 3 трлн 612 млрд руб.

Дефицит бюджета ФОМС прогнозируется в 2023 г. на уровне 83,9 млрд руб., в 2024 г. - 67,7 млрд руб., в 2025 г. - 20,1 млрд руб. В пояснительных материалах говорится, что дефицит будет покрыт переходящими остатками средств.

В пояснительных материалах напоминается об изменении подхода к определению тарифа страхового взноса и его зачислению в бюджет ФОМС. Тариф страхового взноса в размере 5,1% полной суммы выплат, подлежащих обложению страховыми взносами, заменен на следующие тарифы: 5,49% - в пределах установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов, 2,7633% - свыше установленной единой предельной величины базы для исчисления страховых взносов. При этом фиксированный размер страховых взносов на ОМС увеличен с 8 тыс. 766 рублей до 9 тыс. 119 рублей. В результате внесенных изменений рост прогнозируемых объемов страховых взносов на ОМС работающего населения за период с 2023 по 2025 гг. составит 199,1 млрд руб.

В материалах к проекту бюджета отмечается, что применение новой модели уплаты страховых взносов в 1,8 раза снизит тарифы на страховые взносы по ОМС для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), что позволит уменьшить нагрузку на данную категорию плательщиков за период с 2023 по 2025 годы в общей сумме на 328,2 млрд рублей. Указанное снижение страховых взносов будет компенсировано за счет средств федерального бюджета.

Соцфонд ФОМС Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

АКИТ просит отложить принятие поправки о запрете продажи товаров с нелегальной информацией

Персонал S7 проинструктировали на случай введения максимального уровня безопасности

Минск попросил "Транснефть" повысить тариф на транзит нефти на 39%

"Газпром" сообщил, что часть газа для Молдавии "оседает" на Украине

"Газпром" сообщил, что часть газа для Молдавии "оседает" на Украине

Евтушенков заявил, что переговоры АФК о покупке заводов IKEA продолжаются

Евтушенков заявил, что переговоры АФК о покупке заводов IKEA продолжаются

Участникам СВО будет засчитываться двойной пенсионный стаж

Военная операция России в Сирии

В Кремле призвали к сдержанности все стороны конфликта на севере Сирии

В Кремле призвали к сдержанности все стороны конфликта на севере Сирии
Военная операция на Украине

Военные РФ заявили об обстреле района Запорожской АЭС из крупнокалиберной артиллерии ВСУ

Президент Кубы на встрече со спикером Госдумы осудил западные санкции против России

Президент Кубы на встрече со спикером Госдумы осудил западные санкции против России

Глава Крыма опроверг слухи об эвакуации из Армянска

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });