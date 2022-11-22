Продажу алкоголя в вечернее время запретили в Запорожской области

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Продажа алкоголя ограничена в Запорожской области, а комендантский час увеличен, сообщили журналистам в администрации региона во вторник.

"Указ предусматривает запрещение на розничную и оптовую торговлю алкогольной продукцией субъектами хозяйствования независимо от формы собственности с 17:00 до 08:00", - говорится в сообщении.

Кроме того, комендантский час теперь начинается на час раньше: нахождение на улицах и в общественных местах запрещено с 21:00 до 05:00.

При этом на отдельных территориях главы администраций могут устанавливать другое время комендантского часа. Так, в Энергодаре, Васильевке и Васильевском районе, которые находятся близ линии соприкосновения, комендантский час длится с 20:00 до 06:00.

Соответствующие изменения внесены в указ врио губернатора "О применении мер на территории Запорожской области в связи с введением военного положения".