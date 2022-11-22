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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:39

Куратор маркировки Приезжева станет замглавы Минпромторга с 2023 года

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Новым заместителем главы Минпромторга с 10 января 2023 года станет директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота Екатерина Приезжева. Она придет на место Гульназ Кадыровой, которая 9 января покинет пост замминистра.

Такие постановления за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликованы на официальном портале информации.

Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, Приезжева в новой должности будет курировать социальный блок. Бюджетно-финансовый блок, за который также ранее отвечала Кадырова, будет передан первому заместителю министра промышленности и торговли Василию Осьмакову.

"Отложенное" решение позволяет в плановом режиме передать дела и должностные обязанности", - прокомментировали в министерстве тот факт, что назначение произойдет через полтора месяца после принятия решения.

В Минпромторге также добавили, что более подробное обновленное распределение отраслей и должностных обязанностей заместителей министра будет опубликовано в январе.

Екатерина Приезжева Минпромторг Гульназ Кадырова Василий Осьмаков
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