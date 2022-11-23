Слуцкий заявил об отсутствии юридической силы у резолюции, объявившей РФ страной-спонсором терроризма

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Резолюция Европейского парламента, в которой Россия названа "государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма", не имеет юридической силы, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Никакой юридической силы не имеет", - сказал Слуцкий журналистам в среду.

Он назвал резолюцию Европарламента "дымовой завесой для реабилитации военных преступлений" Киева, заметив, что она принималась после того, как по западным СМИ "прокатилась волна публикаций о расстреле безоружных российских военнопленных".

В среду депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой Россия названа "государством-спонсором терроризма и государством, применяющим средства терроризма". Документ принят 494 голосами "за", 58 парламентариев проголосовали против этого документа, 44 воздержались. Он содержит перечень обвинений в адрес России, причем не только связанных со специальной военной операцией на Украине. В резолюции также предлагается набор мер реакции, которую, по мнению Европарламента, ЕС должен проявить.