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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:40

Живущие за рубежом россияне смогут подтверждать право на получение пенсии через Госуслуги

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ приняло постановление, дополняющие Положение о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории РФ, разрешающее им ежегодно не приезжать в Россию, чтобы подтвердить право на пенсию.

Документ опубликован в среду на портале правовой информации.

Документ, в частности, предусматривает, что подтвердить право на получение пенсии можно будет через Единый портал государственных и муниципальных услуг с использованием единой информационной системы персональных данных, включая сбор и хранение биометрических персональных данных.

В настоящее время для продления выплаты пенсии проживающие за рубежом граждане ежегодно подтверждают это право путем личной явки в любой территориальный орган Пенсионного фонда России (ПФР), в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации за рубежом или посредством представления в ПФР документа, оформленного нотариусом на территории России, либо компетентным органом (должностным лицом) иностранного государства.

ПФР Госуслуги
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