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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Путин в пятницу встретится с матерями участников СВО

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин 25 ноября в преддверии Дня матери, который отмечается в России в последнее воскресенье ноября, встретится с матерями военнослужащих - участников специальной военной операции, сообщила пресс-служба Кремля.

"На встречу приглашены мамы, сыновья которых - мобилизованные, добровольцы, контрактники и кадровые военные - служат в рядах российской армии и находятся либо непосредственно в зоне проведения СВО, либо проходят тактическую подготовку и боевое слаживание", - говорится в сообщении.

22 ноября о подготовке такой встречи сообщили "Ведомости", предположив, что мероприятие может быть приурочено ко Дню матери - 27 ноября. В Кремле подтвердили, что такая встреча готовится.

День матери - международный праздник, отмечается в России с 1998 года в соответствии с указом Президента №120.

Хроника 24 февраля – 24 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин
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