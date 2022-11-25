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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Встреча Путина с матерями участников СВО пройдет в свободном формате

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Встреча президента Владимира Путина с матерями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, будет обстоятельной, без фиксированной повестки, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Встреча должна состояться 25 ноября.

По словам Пескова, пресс-служба Кремля опубликует обращение Путина к матерям военных.

"Первые слова президента мы опубликуем, потом, вы знаете, будет зависеть от разговора, захотят ли матери этого или не захотят, и потом мы примем решение", - добавил он.

На вопрос, станут ли встречи президента с матерями военнослужащих регулярными, он ответил: "Каких-то решений на счет регулярности встреч не принималось, пока это разовая встреча. Но, вы знаете, что при необходимости Путин может продолжать такое общение в разных форматах".

Хроника 24 февраля – 25 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Владимир Путин Дмитрий Песков СВО
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