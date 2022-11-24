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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Минприроды предложило допускать частников к региональному изучению недр за свой счет

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Минприроды внесло в правительство законопроект, который предусматривает привлечение частных средств в региональное геологическое изучение, сообщил глава ведомства Александр Козлов на заседании Межфракционной рабочей группы по вопросам недропользования.

По оценкам Минприроды, эта мера может обеспечить прирост региональной изученности страны почти в два раза - с ежегодных 0,7% до 1,5%, в год будет открываться до 100 перспективных объектов против 40 объектов сейчас.

Как уточнили "Интерфаксу" в Минприроды, частные инвесторы смогут получать лицензии и самостоятельно проводить региональное изучение недр. Сейчас такие лицензии привязаны к госконтрактам, поскольку региональный этап работ традиционно полностью финансируется из бюджета.

Вовлечение частных инвесторов в региональное геологическое изучение обсуждается в России уже несколько лет. В свое время Роснедра предлагали компаниям софинансировать работы регионального этапа. В то время как недропользователи предпочли бы самостоятельно проводить работы. В 2018 году несколько крупных компаний представили концепцию соответствующего законопроекта, но она предполагала работы без получения лицензии, то есть в разрешительном порядке.

Минприроды Александр Козлов Роснедра
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