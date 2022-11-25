Иран разрешил поставки продукции птицеводства из РФ
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Иран разрешил поставки птицеводческой продукции из РФ, сообщает Россельхознадзор.
Соответствующее соглашение достигнуто в ходе визита представителей службы в Иран. Ветеринарная организация министерства сельскохозяйственного джихада Ирана разрешила ввоз продукции с пяти российских птицеперерабатывающих предприятий.
Экспорт будет идти под гарантии Россельхознадзора.
Служба продолжит работу по расширению перечня компаний, имеющих право экспорта в Иран, отмечается в сообщении.