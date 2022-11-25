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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Иран разрешил поставки продукции птицеводства из РФ

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Иран разрешил поставки птицеводческой продукции из РФ, сообщает Россельхознадзор.

Соответствующее соглашение достигнуто в ходе визита представителей службы в Иран. Ветеринарная организация министерства сельскохозяйственного джихада Ирана разрешила ввоз продукции с пяти российских птицеперерабатывающих предприятий.

Экспорт будет идти под гарантии Россельхознадзора.

Служба продолжит работу по расширению перечня компаний, имеющих право экспорта в Иран, отмечается в сообщении.

Россельхознадзор Иран
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