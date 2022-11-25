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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

В РФ за сутки COVID-19 заболели почти 6 тыс. человек

Рост заболеваемости отмечается третий день подряд

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 6 тыс. случаев, скончались 56 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.

"В РФ выявлено 5 992 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 255 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 7,2%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 36 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в 44 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в пяти субъектах, уточнили в оперштабе.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 784 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 незначительно выросло, рост заболеваемости отмечается третий день подряд.

За минувшие сутки скончались 56 человек, накануне сообщалось о 58 умерших.

"Выздоровели за сутки 5 337 человек, или на 12,7% меньше в сравнении с 24 ноября", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 562 758 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 391 736 умерших и 20 972 766 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 25 ноября 2022 годаПандемия коронавируса
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