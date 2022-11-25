Минюст России внес Meta в реестр экстремистских организаций

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) внесена в соответствующий реестр Минюста.

Размещенный на сайте министерства "Перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" обновился в пятницу.

"Американская транснациональная холдинговая компания Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram (решение Тверского районного суда города Москвы от 21.03.2022 и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 20.06.2022)", - говорится в параграфе 96.

Как сообщалось, 21 марта 2022 года Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности Meta Platforms Inc. на территории России. Согласно решению суда, запрещена деятельность Meta в части реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram - по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Доступ к этим ресурсам на территории РФ ограничен.

Вместе с тем, решение суда не распространяется на деятельность мессенджера WhatsApp, также принадлежащего Meta, поскольку он не осуществляет публичное распространение информации.

11 октября Росфинмониторинг внес Meta в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму. Согласно законодательству, банки замораживают средства включенных в данный список лиц и приостанавливают их обслуживание.