X5 Retail Group продлила мораторий на штрафы поставщиков

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Крупнейший ритейлер России X5 Retail Group продлил до конца июня мораторий на взимание штрафов за недопоставки товаров по регулярным поставкам и поставкам для промо-акций.

Также продлевается сокращенный до 5 рабочих дней срок рассмотрения новых цен.

"Продление мер поддержки партнеров позволит сохранить непрерывность поставок социально значимых продуктов и других товаров в магазины торговых сетей компании", - сообщила компания.

Мораторий на штрафы за недопоставки товаров и сокращение сроков рассмотрения новых цен группа ввела в начале марта, сначала - на месяц.

Х5 - крупнейший в России ритейлер по объему выручки. По итогам 2021 года выручка компании выросла на 11,5%, до 2,2 трлн рублей. На конец декабря под управлением группы было 19 121 магазин. В группу входят сети "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик".