Правительство ускорит обновление основных отраслей экономики, в том числе ОПК

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Правительство скорректирует параметры гособоронзаказа и планы развития оборонно-промышленного комплекса, заявил на заседании кабинета министров премьер-министр Михаил Мишустин.

"По поручению президента мы ускорим обновление планов развития основных отраслей экономики. Также надо скорректировать их в отношении оборонно-промышленного комплекса и, в целом, параметры Гособоронхаказа, запустить дополнительные программы в области робототехники, авиационных беспилотников", - сказал он.

Премьер напомнил, что в будущем году необходимо укрепить технологический суверенитет страны.